Ходаренок: успех наступления зависит не от "зеленки", а от господства в воздухе

Военный эксперт Ходаренок объяснил факторы успешного наступления Ходаренок: успех наступления зависит не от "зеленки", а от господства в воздухе

Москва4 мая Вести.Успех нового наступления ВС РФ зависит не от появления листвы, а от господства в воздухе. Такое мнение ИС "Вести" выразил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он подчеркнул, что именно талант военного руководства обеспечивает успешное выполнение поставленных задач.

Надо не на зеленке сосредотачиваться, а есть ли господство в воздухе. Есть ли господство в эфире, есть ли общее огневое превосходство? Вот именно вот эта составляющая позволяет успешно решать поставленные политическим руководством страны задачи. Но листья сейчас появятся, тем не менее, наступление начнется. Я верю не столько в листья, сколько в талант наших генералов, в талант нашего военного руководства. Что именно в конечном счете это обстоятельство позволит нам решить поставленные перед нами задачи рассказал Ходаренок

Ранее главнокомандующий силами ВСУ Александр Сырский заявил, что по всему фронту заметна активизация наступательных действий ВС РФ.