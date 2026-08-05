Москва5 авг Вести.Военный эксперт Михаил Ходаренок назвал кадровые перестановки в Министерстве обороны шагом в правильном направлении. Таким мнением он поделился с ИС "Вести".

По словам эксперта, это повысит боевой потенциал российской армии.

Тылом должен заниматься один начальник, а вооружением — совершенно другой. И должность будет заместитель министра обороны, начальник тыла Вооруженных Сил, я так думаю…И заместитель министра обороны по вооружению вместе с соответствующим аппаратом. Ну, потому что это, безусловно, вот шаг в правильном направлении, это повысит и боеготовность, и боеспособность вооруженных Сил. И одновременно инновационное направление отделено, скажем так, от серии заказов вооружения у промышленности. На мой взгляд, это тоже все правильно