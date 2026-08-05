Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел в среду 5 августа совещание с руководством Министерства обороны, посвященное совершенствованию структуры ведомства. В ходе встречи глава государства объявил о ряде кадровых решений, в том числе о том, что все службы тыла Минобороны будут сведены под единое руководство, а курировать это направление станет командовавший до сегодняшнего дня группировкой "Центр" Валерий Солодчук.

"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях - это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаеви заявил Путин

Президент охарактеризовал Солодчука как одного из наиболее талантливых командиров, добавив, обращаясь к нему: "Мы с Вами знакомы, уже знакомы хорошо, и, безусловно, Вы один из наиболее талантливых командиров сегодня".

Также по решению главы государства начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формируемые сейчас Войска беспилотных систем ВС РФ. По словам президента, стояла задача найти человека, лучше всего проявившего себя в этой сфере, и одним из самых квалифицированных специалистов был признан именно Лямин. Путин выразил надежду, что тот доведет до конца создание нового рода войск.

Новым командующим группировкой "Центр" президент назначил генерал-полковника Андрея Иванаева, назвав этот выбор непростым. "Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок", - сказал он. Путин подчеркнул, что данная группировка входит в число ведущих и решает наиболее важные и ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а сам Иванаев знает обстановку не только в своей зоне ответственности, но и в зоне ответственности группировки "Центр". Президент добавил, что оба командующих работали в тесном взаимодействии и продолжают его.

Генерал-лейтенанта Петра Болгарева президент назначил исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой "Восток". Путин отметил высокую результативность этого объединения в зоне спецоперации: "Группировка "Восток" действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки". Он также обратил внимание, что Болгарев работал в тесном контакте с генерал-полковником Иванаевым, ранее руководившим этим направлением.

Кроме того, глава государства попросил руководство Минобороны и Генштаба доложить об обстановке в зоне специальной военной операции.

Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника Генерального штаба и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор сказал он

В завершение Путин поблагодарил офицеров за работу на прежних постах и выразил уверенность, что накопленный боевой опыт, а также их личные, деловые и организаторские качества помогут им справиться с новыми задачами.