Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководством Министерства обороны РФ.

Президент отметил, что после создания нового рода войск – войск беспилотных систем - стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе.

Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича отметил Владимир Путин

Денис Лямин ранее занимал должность начальника штаба группировки войск "Центр". Владимир Путин выразил уверенность, что Лямин завершит формирование нового рода войск и возглавит его.

Войска беспилотных систем официально были созданы в ноябре 2025 года.