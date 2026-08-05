Москва5 авгВести.Президент России Владимир Путин назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководством Министерства обороны РФ.
Президент отметил, что после создания нового рода войск – войск беспилотных систем - стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе.
Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревичаотметил Владимир Путин
Денис Лямин ранее занимал должность начальника штаба группировки войск "Центр". Владимир Путин выразил уверенность, что Лямин завершит формирование нового рода войск и возглавит его.
Войска беспилотных систем официально были созданы в ноябре 2025 года.