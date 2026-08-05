Москва5 авг Вести.Группировкой войск "Центр" будет командовать Андрей Иванаев. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством российского Министерства обороны.

Российский лидер при этом выразил уверенность, что Иванаеву, который ранее возглавлял группировку "Восток", удастся сделать так, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено.

Группировка "Центр" – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, – непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок заявил президент

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