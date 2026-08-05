И. о. командующего группировкой "Восток" назначен Болгарев Путин назначил Петра Болгарева врио командующего группировкой "Восток"

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой войск "Восток". Об этом глава государства сообщил на совещании с руководством Министерства обороны в среду.

По предложению самого Андрея Сергеевича [Иванаева, генерал-полковника] исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич сказал Путин

Президент отметил, что Болгарев работал в тесном контакте с генерал-полковником Иванаевым, ранее командовавшим этим направлением. Глава государства выразил надежду, что Болгарев будет эффективно выполнять общие задачи вместе с Иванаевым.

Как Путин сообщил ранее в ходе совещания, Иванаев был назначен командовать группировкой "Центр", выполняющей ключевые задачи по освобождению ДНР.