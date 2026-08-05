В Минобороны РФ рассказали о кадровых перестановках В МО России произвели изменения для совершенствования обеспечения войск

Москва5 авг Вести.В Министерстве обороны России были проведены ряд изменений, целью которых является усовершенствование систем материально-технического и военно-технического обеспечения ВС РФ. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей Ммнистра обороны РФ, а также кадровые назначения в военном ведомстве и ВС РФ говорится в публикации

Так, теперь генерал-полковник Валерий Солодчук, который занимал должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен замминистра обороны РФ. В круг его обязанность входит организация тылового обеспечения войск. Новым командующим Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Генерал-полковник Петр Болгарев в свою очередь стал исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Еще один замминистра обороны – генерал-полковник Александр Санчик – будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. Замглавы ведомства Алексею Криворучко поручено курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники. Генерал-полковник Денис Лямин в свою очередь возглавит управление войсками беспилотных систем ВС РФ.