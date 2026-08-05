МО РФ: замминистра Санчик будет отвечать за заказы вооружения

Замминистра обороны Санчик будет отвечать за организацию заказов вооружения МО РФ: замминистра Санчик будет отвечать за заказы вооружения

Москва5 авг Вести.Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик в соответствии с новым распределением обязанностей будет курировать организацию заказов вооружения, военной и специальной техники, а также вопросы технического обеспечения войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ранее Санчик отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России (ВС РФ).

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик… будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск говорится в сообщении

Ранее Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла Вооруженных сил, заявил, что объемы поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) с начала СВО увеличились в 5 раз, а средств поражения – в 12.