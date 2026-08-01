Минобороны: с начала СВО поставки оружия на фронт выросли в 5 раз

С начала СВО поставки оружия на фронт выросли в 5 раз Минобороны: с начала СВО поставки оружия на фронт выросли в 5 раз

Москва1 авг Вести.Объемы поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) с начала СВО увеличились в 5 раз, средств поражения - в 12. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла ВС.

Он отметил, что российский ВПК в условиях массовых санкций Евросоюза продолжает снабжать наступающие соединения ВС РФ всем необходимым.

С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в 5 раз, а средств поражения - в 12 раз сказал он

По словам генерала, обеспеченность ВС РФ вооружением составляет 97%.

Утром 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины в городе Киеве и Киевской области.