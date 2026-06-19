Результаты ударов ВС РФ по Украине впечатляют, заявил Песков Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины

Москва19 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ответные удары ВС РФ по объектам ОПК Украины. По его словам, съемки по результатам ударов впечатляют.

Он добавил, что российская армия продолжит наносить удары по территории Украины.

Ищите больше съемок из различных городов Украины​​​. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил сказал Песков журналистам

За период с 13 июня ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ТЭК и ОПК Украины, сообщили в Минобороны. Всего за неделю ВСУ потеряли около 9525 военных в зоне проведения спецоперации.