Потребности ВС РФ в личном составе полностью удовлетворены, заявил Медведев Медведев: потребности ВС РФ в личном составе полностью удовлетворены

Москва28 июл Вести.Потребности Вооруженных сил РФ в личном составе полностью удовлетворены. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены отметил Медведев

Он также заявил о намерении повышать эффективность этой работы.

Кроме того, зампред Совбеза в ходе заседания прокомментировал слухи о новой волне мобилизации в РФ.