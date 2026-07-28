Москва28 июлВести.Около 200 тысяч человек за первые шесть месяцев этого года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он опубликовал кадры заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около двухсот тысяч человек

сказал Медведев

Помимо этого, порядка 16 тысяч россиян стали добровольцами и отправились в зону спецоперации.