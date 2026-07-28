Медведев: около 200 тыс. человек поступили в войска на контрактную службу

Контракт с Минобороны РФ за полгода подписали примерно 200 тысяч человек Медведев: около 200 тыс. человек поступили в войска на контрактную службу

Москва28 июл Вести.Около 200 тысяч человек за первые шесть месяцев этого года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он опубликовал кадры заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около двухсот тысяч человек сказал Медведев

Помимо этого, порядка 16 тысяч россиян стали добровольцами и отправились в зону спецоперации.