Москва28 июлВести.Около 200 тысяч человек за первые шесть месяцев этого года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он опубликовал кадры заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около двухсот тысяч человексказал Медведев
Помимо этого, порядка 16 тысяч россиян стали добровольцами и отправились в зону спецоперации.