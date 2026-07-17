Евкуров: в ВС РФ подготовили свыше 140 тыс. военных в полках резерва

Евкуров сообщил о количестве подготовленных военных в полках резерва Евкуров: в ВС РФ подготовили свыше 140 тыс. военных в полках резерва

Москва17 июл Вести.Более 140 тысяч военнослужащих подготовлены в полках резерва, в том числе на полигонах и участках группировок войск. Об этом заявил заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Цифра была озвучена в ходе заседания коллегии Минобороны России

Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва приводят слова Евкурова в ведомстве

17 июля под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. На нем обсудили приоритетные направления деятельности Минобороны в рамках поставленных министром задач в конце 2025 года.