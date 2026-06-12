Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек

Путин установил штатную численность ВС РФ Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек

Москва12 июн Вести.Штатная численность Вооруженных сил России (ВС РФ) установлена в количестве 2 млн 399 тыс. человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Постановляю: установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих говорится в указе

Также глава государства поручил правительству страны предусмотреть выделение Минобороны РФ средств из федерального бюджета для реализации указа.

Ранее российский лидер напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач РФ в специальной военной операции. По словам президента, Россия одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.