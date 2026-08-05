Минобороны: военные подразделения будут строить стратегические объекты в РФ

Минобороны РФ рассказало о новых военно-строительных подразделениях Минобороны: военные подразделения будут строить стратегические объекты в РФ

Москва5 авг Вести.Новые военные подразделения будут строить стратегические объекты на всей территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что потребность в новой военной и военно-социальной инфраструктуре возникла на фоне изменения численности ВС России, а также ввиду необходимости противодействия новым угрозам. Штатную численность армии увеличили на 27 тысяч человек, из которых и будут формировать новые подразделения военных строителей.

Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС России на всей территории Российской Федерации указано в сообщении российского военного ведомства

Кроме того, воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России, в котором будут готовить высококлассных специалистов по инженерным специальностям.

Университет начнет свою деятельность уже с 1 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Она достигла 2,426 миллиона единиц, включая 1,535 миллиона военнослужащих.