Минобороны России объявило о специальном обучении войск в летний период В Вооруженных силах РФ стартовал летний период обучения

Москва1 июн Вести.В Вооруженных силах Российской Федерации начался летний период обучения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно подготовленному ведомством плану подготовки, военнослужащие различных соединений и частей приступили к занятиям, которые включают как теоретические, так и практические аспекты. Занятия проводятся в учебных классах, лабораториях войск беспилотных систем, а также на полигонах и с использованием современных тренажеров.

Основные задачи летнего периода обучения включают совершенствование одиночной подготовки военнослужащих, повышение навыков огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки, обучение ведению боя в населенных пунктах и лесополосах, подготовку к борьбе с беспилотниками противника, спецподготовку в соответствии с военно-учетными специальностями.

Совершенствование профессионального мастерства военнослужащие продолжат в ходе боевого слаживания в составе отделений, взводов, рот, батальонов и проведения учений различного уровня, в том числе командно-штабных и межвидовых следует из комментария ведомства, фрагмент которого приводит ТАСС

Главным событием боевой подготовки в 2026 году станет стратегические командно-штабные учения "Центр-2026", в которых примут участие более 10 воинских формирований иностранных государств.

В Ленинградском военном округе акцент будет сделан на повышение боевой готовности войск, улучшение навыков борьбы с воздушными целями и слаженности подразделений. Кроме того, будет совершенствоваться система обучения и подготовки личного состава, как призывников, так и контрактников.

Военнослужащие подразделений Восточного военного округа примут участие в лагерных сборах, полевых выходах и тактических учениях различного уровня. Они также будут заниматься огневой подготовкой, включая боевые стрельбы из штатного вооружения боевых машин, и практиковаться в вождении военной и специальной техники.

В Московском военном округе для повышения эффективности подготовки военнослужащих было разработано и поставлено несколько десятков тренажеров. Они предназначены для обучения стрельбе из ПТРК с лазером, управления различными видами БПЛА, вождения боевой техники и стрельбы по воздушным целям.

На общевойсковом полигоне Южного военного округа, расположенном в Краснодарском крае, проходят специальные сборы с гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

