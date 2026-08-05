Минобороны: штат ВС РФ увеличили на 27 тысяч человек для новых подразделений

Минобороны сообщило об увеличении штата ВС РФ для новых подразделений Минобороны: штат ВС РФ увеличили на 27 тысяч человек для новых подразделений

Москва5 авг Вести.Штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что решение связано с изменением боевого состава и численности Вооруженных сил, а также необходимостью противодействия новым угрозам, что потребовало расширения строительства объектов военной и военно-социальной инфраструктуры.

По данным Минобороны, выполнение таких работ гражданскими подрядчиками зачастую затруднено из-за специфических требований к строительству и необходимости соблюдения режима секретности. В связи с этим было принято решение сформировать специализированные военно-строительные подразделения в составе Вооруженных сил.

В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса говорится в сообщении

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Она достигла 2,426 миллиона единиц, включая 1,535 миллиона военнослужащих.

Предыдущий указ о штатной численности ВС РФ глава государства подписывал 12 июня этого года. Тогда показатель был установлен на уровне 2,399 миллиона единиц, в том числе 1,510 миллиона военнослужащих.