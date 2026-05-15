Москва15 мая Вести.Свыше 39 тысяч человек, получивших гражданство РФ, подписали контракт с Минобороны с 2023 года. Об этом сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов в беседе с ТАСС.

С ноября 2023 года СК совместно с Минобороны активно ведет работу по постановке на воинский учет иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в гражданство РФ. Уточняется, что с того момента удалось поставить на учет более 112 тысяч человек из этой категории.

Свыше 39 тысяч граждан заключили контракты о прохождении военной службы… Таким образом, военные следственные органы приняли участие в фактическом комплектовании около 9 бригад сухопутных войск, что является весомым вкладом Следственного комитета в нашу победу говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы.