Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Она достигла 2,426 миллиона единиц, включая 1,535 миллиона военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих говорится в тексте

Предыдущий указ о штатной численности ВС РФ глава государства подписывал 12 июня этого года. Тогда показатель был установлен на уровне 2,399 миллиона единиц, в том числе 1,510 миллиона военнослужащих.

Таким образом, с июня штатная численность военных ВС РФ увеличена на 25 тысяч человек, а штатная численность вооруженных сил - на 27 тысяч единиц.

Новый указ вступает в силу с 1 августа.