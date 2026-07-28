Москва28 июлВести.Около 40 тысяч военнослужащих поступили в войска беспилотных систем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по комплектованию ВС РФ военными по контракту.
По его словам, набран хороший темп комплектования российских войск беспилотных систем.
В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащихсказал Медведев
Зампред Совбеза добавил, что в июле соответствующие темпы комплектования сохраняются.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Согласно документу, она достигла 2,426 миллиона единиц, включая 1,535 миллиона военнослужащих.