Медведев: около 40 тысяч военных поступили на службу в войска беспилотных систем

Медведев раскрыл, сколько бойцов поступили на службу в войска беспилотных систем Медведев: около 40 тысяч военных поступили на службу в войска беспилотных систем

Москва28 июл Вести.Около 40 тысяч военнослужащих поступили в войска беспилотных систем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по комплектованию ВС РФ военными по контракту.

По его словам, набран хороший темп комплектования российских войск беспилотных систем.

В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих сказал Медведев

Зампред Совбеза добавил, что в июле соответствующие темпы комплектования сохраняются.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Согласно документу, она достигла 2,426 миллиона единиц, включая 1,535 миллиона военнослужащих.