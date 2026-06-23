ВС РФ активно внедряют технику с ИИ Белоусов: ВС РФ активно внедряют технику с ИИ

Москва23 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ активно внедряют в работу технику, оснащенную технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Заявление было сделано в ходе встречи президента России Владимира Путина с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН​​​.

Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления сообщил Белоусов

Глава оборонного ведомства добавил, что задача выпускников заключается не только в применении такой техники, но и в совершенствовании тактики ее базового использования.

В ходе встречи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить как на внешние, так и на внутренние угрозы.