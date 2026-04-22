Москва22 апрВести.Власти ФРГ намерены довести численность боеспособных военных до 460 тысяч, из которых 260 тысяч придутся на бундесвер и 200 тысяч - на резервистов. Об этом сообщил германский министр обороны Борис Писториус.
Представляя концепцию вооруженных сил, он также указал, что Германия стремится иметь самую сильную армию в Европе.
Основной линией является цель иметь как минимум 460 тысяч боеспособных солдат - вместе с действующей армией и резервомсказал Писториус, слова которого приводит ТАСС
Глава МО ФРГ также заявил, что в краткосрочной перспективе Германия повышает свои оборонные возможности, в среднесрочной - стремится повысить свои способности во всех областях, в долгосрочной - добиться технологического превосходства.
Кроме того, Писториус сообщил о планах принять пакет мер, направленных на снижение бюрократических барьеров в германских вооруженных силах и применение ИИ.