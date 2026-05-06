Глава МО Польши заявил о планах создать крупнейшую армию в Европе к 2030 году

Польша хочет создать самую большую армию Европы к 2030 году Глава МО Польши заявил о планах создать крупнейшую армию в Европе к 2030 году

Москва6 мая Вести.К 2030 году Польша планирует создать самую сильную и большую армию в Европе. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в ходе конференции в оборонной сфере Defence24Days.

По словам главы оборонного ведомства, стратегической целью Польши является увеличение вооруженных сил до 500 тысяч военнослужащих. Он уточнил, что 300 тысяч – профессиональные военные, а еще 200 тысяч – резервисты.

К 2030 году Польша будет иметь самую сильную и самую большую армию в Европе – лучше всего организованную и оснащенную сказал Косиняк-Камыш, его слова приводятся на сайте польского минобороны

Министр добавил, что в течение следующих нескольких месяцев вооруженные силы Польши намерены развивать ряд направлений, среди которых беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект, спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности.

В декабре прошлого года министерство национальной обороны Польши утвердило программу развития вооруженных сил республики на 2025-2039 годы. Как сообщалось, приоритеты включают в том числе противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотники, системы противодействия дронам и другое.