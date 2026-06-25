Москва25 июнВести.Польша нарастила свои расходы на оборону и закупку вооружений до показателя, приближающегося к 7% валового внутреннего продукта (ВВП).
Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск по итогам переговоров лидеров формата E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция), состоявшихся в Берлине. Его слова передает ТАСС.
Премьер отметил, что на сегодняшний день страна тратит почти 7% ВВП на вооружение и оборону.
Политик также выразил надежду, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре вновь будет поднят вопрос об усилении оборонного потенциала Европы.
Ранее Туск призвал Европу тратить больше средств на оборону.