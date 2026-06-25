Премьер Туск: Польша выделяет почти 7% ВВП на оружие и оборону

Польша тратит на оборону почти 7% ВВП Премьер Туск: Польша выделяет почти 7% ВВП на оружие и оборону

Москва25 июн Вести.Польша нарастила свои расходы на оборону и закупку вооружений до показателя, приближающегося к 7% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск по итогам переговоров лидеров формата E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция), состоявшихся в Берлине. Его слова передает ТАСС.

Премьер отметил, что на сегодняшний день страна тратит почти 7% ВВП на вооружение и оборону.

Политик также выразил надежду, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре вновь будет поднят вопрос об усилении оборонного потенциала Европы.

Ранее Туск призвал Европу тратить больше средств на оборону.