Польша планирует принять закон о подготовке к войне Польша разрабатывает законопроект о режиме "полной готовности к войне"

Москва16 июл Вести.Руководство Польши работает над проектом закона, который позволит ввести понятие "полной готовности к войне". Цель этого режима – заблаговременно подготовить армию и инфраструктуру к возможному вооруженному конфликту. Об этом в интервью изданию Defence24 заявил советник министра обороны Польши Мачей Самсонович.

Он также добавил, что сейчас документ находится на стадии разработки и согласования между ведомствами.

Мы работаем над этим, я не хочу вдаваться в детали. Режим полной готовности к войне – так это называется в проекте пояснил Самсонович

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал военные учения стран – участниц "коалиции желающих". Маневры должны пройти этой осенью в Польше. Помимо прочих в них примут участие военные из Великобритании и Франции. Также в Польшу приедут и немецкие военные. Однако, чем именно они будет заниматься на учениях, пока не ясно.

Туск уточни, что польские вооруженные силы будут отвечать за логистику и организацию учений.