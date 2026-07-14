Туск анонсировал первые учения "коалиции желающих" по Украине Туск: "коалиция желающих" проведет учения в Польше в сентябре

Москва14 июл Вести.Первые учения "коалиции желающих" по Украине с участием французских и британских войск пройдут в Польше в сентябре. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Первые учения "коалиции желающих", в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше сказал Туск в ходе пресс-конференции

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "коалиция желающих" заблуждается, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что государства, входящие в объединение, выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.