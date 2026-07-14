В Чехии призвали создать единую для ЕС систему ПВО Премьер Чехии призвал создать единую для Евросоюза систему ПВО

Москва14 июл Вести.Государства - члены Евросоюза должны работать над совместным проектом по созданию единой для объединения системы ПВО, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В понедельник он принял участие во встрече "коалиции желающих", которая прошла в Париже.

Речь идет прежде всего о том, чтобы крупные государства, такие как Франция, Германия или Италия, договорились об этом (о создании единой системы ПВО - прим. ред.) и чтобы речь шла о совместном проекте государств - членов ЕС сказал Бабиш, слова которого приводит ТАСС

По его мнению, удачным примером кооперации европейских стран является авиастроительная компания Airbus, которая была создана путем интеграции нескольких европейских авиапроизводителей в одну компанию.

Я предложил [в Париже], чтобы мы действовали так же и создали совместный европейский проект ПВО - Europatriot сказал премьер Чехии

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее анонсировал проведение в сентябре в Польше первых учений "коалиции желающих" с участием военных из Франции и Великобритании.