Чешский премьер назвал Францию идеальным союзником для ядерной защиты Премьер Чехии Бабиш хочет подключить страну к ядерной инициативе Макрона

Москва19 апр Вести.Глава правительства Чехии Андрей Бабиш выразил намерение подключить республику к европейской инициативе ядерного сдерживания, которую в марте предложил французский президент Эмманюэль Макрон, передает агентство ČTK.

Также хочу подключиться к этой инициативе Эмманюэля Макрона, выступившего с прекрасной речью о ядерном устрашении заявил чешский премьер

Он пояснил, что страна должна иметь европейского союзника, и Франция идеально подходит на эту роль.

Ранее Макрон выступил с призывом обновить ядерную доктрину Франции с учетом новых угроз в сфере безопасности. Французский лидер заявил, что Париж способен обеспечить защиту всей Европы за счет собственного ядерного арсенала, используя его для эффективного сдерживания потенциального противника.