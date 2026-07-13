Девять стран Европы и Украина договорились о создании коалиции по ПРО

Ряд стран Европы и Украина образуют коалицию по противоракетной обороне Девять стран Европы и Украина договорились о создании коалиции по ПРО

Москва13 июл Вести.Девять европейских стран и Украина договорились в Париже о создании совместной коалиции по противоракетной обороне (ПРО). Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

В числе стран, подписавших декларацию о создании объединенной коалиции - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Признавая растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, сегодня объявляем о начале создания оборонительной коалиции по противоракетной обороне говорится в заявлении

В заявлении отмечается, что для обеспечения безопасности Европы необходима интегрированная система противоракетной обороны, способная сдерживать и нейтрализовывать перспективные ракетные угрозы.

Согласно документу, подписавшиеся страны намерены установить общие требования, создать технические группы и разработать дорожную карту для достижения первой оперативной готовности коалиции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к армии с призывом готовиться к грядущим вооруженным конфликтам. Он также указал на необходимость наращивать боевую мощь и кооперироваться с другими странами Европы.