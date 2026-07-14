Москва14 июл Вести.Страны Европы активно вооружают Украину, налаживая совместное военное производство и отправляя Киеву военную технику. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, его слова передает ТАСС.

Сербский лидер отметил, что Киев заключил контракт на 16 истребителей Rafale, а также приобрел зенитные ракетные комплексы SAMP/T.

В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их сказал Вучич

Вучич прибыл в Париж с визитом по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона

Накануне стало известно, что девять европейских стран и Украина договорились в Париже о создании совместной коалиции по противоракетной обороне (ПРО). Декларацию подписали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Издание L’AntiDiplomatico ранее написало, что удары ВС РФ по военным объектам в Киеве и других городах Украины показали эффективность российской армии и развеяли мифы стран Запада о возможностях украинской ПВО. В публикации уточнялось, что российские официальные лица неоднократно отмечали, что поставки киевскому режиму оружия не смогут изменить положение на поле боя, а теперь слова приобретают характер конкретного предупреждения.