Париж передаст Киеву истребители Rafale и лицензии на производство ракет Макрон: Киев получит 16 истребителей Rafale и лицензии на производство ракет

Москва13 июл Вести.Украина в 2028–2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

После заседания "коалиции желающих" в Париже он рассказал журналистам о планах поддержки киевского режима, о которых стороны договорились в рамках встречи.

Макрон уточнил, что речь идет о лицензиях на производство зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, авиационных бомб AASM Hammer, а также крылатых ракет SCALP.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст лицензию Украине на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал после личной встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.