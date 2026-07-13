Москва13 июлВести.Украина в 2028–2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
После заседания "коалиции желающих" в Париже он рассказал журналистам о планах поддержки киевского режима, о которых стороны договорились в рамках встречи.
Макрон уточнил, что речь идет о лицензиях на производство зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, авиационных бомб AASM Hammer, а также крылатых ракет SCALP.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст лицензию Украине на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал после личной встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.