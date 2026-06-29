Москва29 июнВести.Украина продолжает переговоры с французской стороной по вопросу о получении лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.
Он отметил, что данный вопрос поднимался во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию и в ходе его встречи с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.
Министр подчеркнул, что "говорить о конкретных результатах пока преждевременно".
По словам Федорова, которые приводят украинские СМИ, в настоящее время продолжаются обсуждения с французскими властями и компанией-производителем дальнобойных ракет.
Вечером 29 июня и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что союзники Киева на Западе осознают, что их оружие используется боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по мирным жителям и гражданским объектам.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что спонсоры киевского режима фактически поддерживают террористическую деятельность.
Российский лидер, в частности, заочно поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.