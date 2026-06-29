Украина обсуждает с Францией лицензию на производство дальнобойных ракет SCALP

Киев хочет получить от Парижа лицензию на производство дальнобойных ракет SCALP Украина обсуждает с Францией лицензию на производство дальнобойных ракет SCALP

Москва29 июн Вести.Украина продолжает переговоры с французской стороной по вопросу о получении лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.

Он отметил, что данный вопрос поднимался во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию и в ходе его встречи с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.

Министр подчеркнул, что "говорить о конкретных результатах пока преждевременно".

По словам Федорова, которые приводят украинские СМИ, в настоящее время продолжаются обсуждения с французскими властями и компанией-производителем дальнобойных ракет.

Вечером 29 июня и. о​​​. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что союзники Киева на Западе осознают, что их оружие используется боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по мирным жителям и гражданским объектам.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что спонсоры киевского режима фактически поддерживают террористическую деятельность.

Российский лидер, в частности, заочно поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.