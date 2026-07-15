Rafale на Украине встретят превосходящие по ТТХ Су-57, Су-35С и Су-30СМ MWM: французские Rafale столкнутся с проблемами на Украине в виде ВКС РФ

Москва15 июл Вести.Планы Парижа отправить Киеву французские истребители Rafale оценил Military Watch Magazine (MWM). О готовности Франции поставить на Украину 16 истребителей Rafale в Telegram-канале заявил Владимир Зеленский. Он рассказал, что Украина и Франция подписали важное соглашение в оборонной сфере.

Если Rafale попадут на Украину, то "столкнутся там с серьезными сложностями и со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57", деликатно поясняет MWM.

Су-57 сочетает низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и большую полезную нагрузку в виде вооружения отмечает MWM

Издание добавляет, что другие российские истребители, стоящие на вооружении в ВКС РФ, а именно Су-30СМ и Су-35С, также превосходят по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) французские Rafale. У них лучше летные характеристики, больший радиус действия и большая грузоподъемность.

Rafale действительно превосходит все имеющиеся сейчас у Киева истребители — F-16, МиГ-29, Су-27 и Mirage 2000, но существенно уступает американским F-35. Реальный боевой потенциал французской машины уже давно вызывает вопросы у специалистов.

Эксперты сомневаются, что французский самолет может существенно изменить ситуацию над полем и на поле битвы в зоне СВО. Тем более, что не только российские истребители, но и российские системы ПВО могут успешно им противостоять.

Есть и еще одно но – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передаст Rafale Украине лишь в 2028-2029 годах. Киев также получит лицензии на производство зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Украина в больших количествах продолжает получать западное оружие, но его эффективность сомнительна, как в случае поставок просроченных противоракет для ЗРК Patriot, которые после запуска падают на жилые районы Киева.

Тем временем в Варшаве просчитали три сценария атаки Patriot на российский истребитель Су-35С.