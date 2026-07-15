Попов рассказал, почему французские Rafale вообще ничего не изменят Попов объяснил, почему французские Rafale вообще ничего не изменят

Москва15 июл Вести.Даже более ранние российские истребители Су-35С и Су-30СМ превосходят французские Rafale дальностью боя, грузоподъемностью и летными характеристиками. Такое мнение высказал автор ИС "Вести", депутат Госдумы Евгений Попов в своем канале в МАХ.

Парламентарий прокомментировал планы Франции передать Украине 16 истребителей Rafale в 2028–2029 годах. По его словам, это всего лишь способ утилизировать устаревающий французский авиапарк.

В небе французским Rafale придется столкнуться с российским Су-57. Наш истребитель пятого поколения – это малозаметный гигант с мощнейшим радаром, огромным запасом топлива и тяжелым вооружением. Даже более ранние российские Су-35С и Су-30СМ превосходят "француза". Их радары в разы больше, у них выше дальность боя, лучше грузоподъемность и летные характеристики написал он

Также Попов добавил, что Франция так щедро обещает эти самолеты, потому что в Европе они никому не нужны.

Rafale с треском проиграл все тендеры американскому F-35. В итоге покупателями стали страны, которые по политическим причинам не могут купить F-35: Индонезия, Катар, а теперь и Украина. Боевой потенциал Rafale уже давно под большим вопросом. В мае 2025 года Rafale прошел боевое крещение в конфликте Индии и Пакистана. ВВС Индии использовали их в столкновениях с Пакистаном. В результате от 1 до 4 французских истребителей были сбиты китайскими J-10C, которые стоят на вооружении Пакистана. J-10C слабее Су-57, но и этого хватило. Но, конечно, это тоже серьезное оружие, которое затянет войну и увеличит количество жертв отметил он

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах по передаче Украине лицензии на производство ракет и авиационных бомб. Вместе с ними будут проданы 16 истребителей Rafale.