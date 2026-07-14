Поддубный дал оценку военному сотрудничеству Парижа и Киева против Москвы Поддубный: новое соглашение Франции и Украины выходит за рамки военной помощи

Москва14 июл Вести.Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи, страны укрепляют военно-техническое сотрудничество против России. Такую оценку дал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор назвал ключевым элементом соглашения двух стран закупку Украиной 16 истребителей Rafale. Военкор уточнил, что Франция также дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории.

Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем: крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster‑30 и управляемых авиабомб AASM. … То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов ВСУ отметил Поддубный

Он добавил, что стороны также договорились о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. В частности, многонациональные войска так называемой "коалиции желающих" намерены провести серию военных учений на территории стран, граничащих с Украиной. Первое из серии учений пройдет в Польше в сентябре.

Что в итоге: новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход – поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками резюмировал военный корреспондент

Ранее сообщалось, что Украина в 2028-2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб.