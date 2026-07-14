Москва14 июл Вести.Статус Украины как наемного экспедиционного корпуса Европейского союза зафиксирован окончательно. Так доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков прокомментировал ИС "Вести" итоги встречи "коалиции желающих" в Париже.

По мнению эксперта, Украина сегодня фактически регрессировала в Запорожскую Сечь, исторически являвшуюся своеобразным полем для различного рода наемников.

Это окончательная фиксация нового статуса Украины, или, вернее сказать, украинцев, в системе военного потенциала Европейского союза в качестве наемного экспедиционного корпуса, к которому зачем-то приделано государство… с тылом в виде еще миллионов 20 жителей, которые обеспечивают что-то для этой армии сказал Новиков

Накануне по завершении заседания "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует продолжать поддержку Киева. В частности, Украина в 2028–2029 годах получит 16 истребителей Rafale, а также лицензии на производство ракет и авиационных бомб.