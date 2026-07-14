Названа причина, по которой европейские инженеры едут работать на Украину Кузякин объяснил, зачем инженеры ЕС неофициально едут на Украину

Москва14 июл Вести.Европейские инженеры неофициально приезжают на территорию Украины из-за очень высоких зарплат. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, уровень жизни в ЕС вынуждает специалистов искать "грязные заработки".

И мы фиксируем факты приезда инженеров из Европейского союза уже достаточно давно. … Они ездят, потому что очень высокие зарплаты. Им поднимают зарплатную планку намного выше, чем они смогли бы получать в Европе, из-за чего они, собственно, едут на территорию Украины помогать. Поэтому, с точки зрения компетенций, я думаю, просто, знаете, деньги решают все. И как бы уровень жизни, который сейчас в Европейском союзе, вынуждает молодых инженеров искать себе такого рода грязный заработок на территории Украины сообщил Дмитрий Кузякин

Он также выразил уверенность, что инженерные группы приезжают на Украину неофициально.

Но по линии официальной от предприятий, назовем это так, французских, это маловероятно, потому что официальное присутствие военных специалистов стран НАТО — это весьма щепетильный вопрос. Они предпочитают заводить туда через частные военные компании или вообще частным порядком уточнил Кузякин

При этом он считает, что вряд ли на Украине будут открывать крупные производства вооружения, то есть необходимости в массовых командировках европейских специалистов для работы на этих заводах не будет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина в 2028–2029 годах получит от Парижа 16 истребителей Rafale. Также Киеву будут переданы лицензии на производство ракет и авиационных бомб.