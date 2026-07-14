Кузякин объяснил, почему не сработает идея защиты ЕС от гиперзвуковых ракет Кузякин назвал недостатки идеи общей защиты ЕС от крылатых ракет

Москва14 июл Вести.Идея Евросоюза о создании общей защиты от крылатых ракет не сработает, поскольку на сегодняшний день не существует технологий, которые могли бы гарантировать сбитие гиперзвуковых крылатых ракет.

Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

На сегодняшний день на планете не существует технологий, … которые смогли бы защитить от баллистической ракеты с гиперзвуковым входом. … То есть, для этого должна быть противоракета, которая летит на таких же скоростях и не хуже маневрирует. Но у той ракеты, которая идет, у боеголовки, которая падает из космоса, есть запас по высоте, она разменивает высоту на скорость. Поэтому противоракет таких [против гиперзвука] в природе просто не существует заявил Кузякин

Эксперт добавил, что идея Брюсселя по созданию защиты от баллистических ракет является прикрытием для растраты денег.

Брюссельская бюрократия, их хлебом не корми, дай какую-нибудь комиссию собрать и денег еще, значит, с местного гегемона настричь, извините, за такую вульгарную прямую речь. Эти вот пляски с созданием новой какой-то очередной коалиции - это просто причина и повод собраться вместе, обсудить какие-то очередные вещи, значит, абсолютно не имеющие к реальности никакого отношения, и набрать очередных денег из налогов бедных европейцев, которые там буквально вынуждены брать кредиты, чтобы выплачивать налоги рассказал Дмитрий Кузякин

Ранее Кузякин высказался по поводу идеи Украины о создании своей крылатой ракеты. По его мнению, это является абсолютно невозможным.