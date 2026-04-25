В ВКС Франции заявили, что модернизируют истребитель Rafale для борьбы с БПЛА

Франция модернизирует истребители Rafale для борьбы с беспилотниками В ВКС Франции заявили, что модернизируют истребитель Rafale для борьбы с БПЛА

Москва25 апр Вести.Франция ведет разработку нескольких модификаций истребителя Rafale для борьбы с беспилотниками, заявил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) Франции генерал Жером Белланже изданию Le Journal du Dimanche.

Генерал рассказал, что французские военные летчики активно участвовали в перехвате иранских беспилотников в ходе конфликта на Ближнем Востоке, и назвал Rafale, оснащенные ракетами Mica, "чрезвычайно эффективным" решением против БПЛА. В ответ журналист издания отметил, что стоимость одной ракеты Mica составляет 600 тысяч евро, и спросил, работает ли Париж над более дешевыми решениями.

Цель состоит в том, чтобы оснастить Rafale менее дорогими системами; адаптация его пушки для такого типа целей - один из вариантов. Мы также работаем с ракетами с лазерным наведением, позволяющими перехватывать эти дроны. Поскольку они становятся всё более скоростными, наличие истребителей крайне важно сказал Белланже в ответ

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон признал, что с самого начала конфликта в Иране французские военные сбивали дроны Исламской Республики над дружественными странами, в том числе истребителями Rafale.

Позднее стало известно, что Франция планирует нарастить запасы ракет и дронов, а также увеличить расходы на оборону к 2030 году. При этом, несмотря на прошлые заявления Макрона, эти планы не предусматривают закупку новых Rafale.