Макрон отверг капитуляцию Украины в конфликте с РФ Президент Франции выступил против капитуляции Украины

Москва14 июл Вести.Вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен завершиться капитуляцией киевского режима. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция его выступления шла на видеохостинге YouTube.

Также он считает, что неприемлемо договариваться с Москвой в ущерб интересам Киева.

История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова заявил Макрон

Ранее президент Франции призвал оборонно-промышленный комплекс страны наращивать выпуск вооружений. По мнению Макрона, от этого зависит способность сдерживать возможных противников.

13 июля Макрон объявил, что Франция передаст Украине лицензию на производство зенитных ракет, авиабомб и крылатых ракет. Кроме того, Париж готов продать Киеву 16 истребителей Rafale.