Москва14 июлВести.Вооруженный конфликт между Россией и Украиной не должен завершиться капитуляцией киевского режима. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция его выступления шла на видеохостинге YouTube.
Также он считает, что неприемлемо договариваться с Москвой в ущерб интересам Киева.
История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку сновазаявил Макрон
Ранее президент Франции призвал оборонно-промышленный комплекс страны наращивать выпуск вооружений. По мнению Макрона, от этого зависит способность сдерживать возможных противников.
13 июля Макрон объявил, что Франция передаст Украине лицензию на производство зенитных ракет, авиабомб и крылатых ракет. Кроме того, Париж готов продать Киеву 16 истребителей Rafale.