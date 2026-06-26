Песков: Макрон не может быть адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона

Песков раскритиковал слова Макрона о роли США в конфликте на Украине Песков: Макрон не может быть адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона

Москва26 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не может выступать в роли адвоката или пресс-секретаря Вашингтона, рассуждая о позиции США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Макрона о том, что после саммита G7 Соединенные Штаты якобы больше не являются нейтральным посредником в украинском конфликте.

Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона сказал Песков

Лидеры стран G7 по итогам саммита во Франции подтвердили намерение продолжить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию. Стороны договорились нарастить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем вооружения и дальнобойных средств поражения, а также рассмотреть возможность предоставления льготных лицензий для расширения военного производства.