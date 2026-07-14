В Кремле отреагировали на слова Мерца о гарантиях безопасности для Украины Песков ответил на слова Мерца о гарантиях безопасности Украине

Москва14 июл Вести.Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Москва не может принимать участие в разработке механизма гарантий безопасности для Украины, говорит о тупиковости позиции Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Это заявления канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиций, которые занимают европейцы сказал он

Песков подчеркнул, что сформулировать гарантии безопасности по Украине невозможно без участия российской стороны.

Если европейские лидеры будут настаивать на том, что Москва не может участвовать в разработке гарантий безопасности, то их участие в переговорном процессе будет исключено, заключил пресс-секретарь.

Ранее Мерц по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности будет решаться Киевом и его партнерами без участия Москвы.