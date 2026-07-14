Москва14 июлВести.Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности будет решаться Киевом и его партнерами без участия Москвы в переговорном процессе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
При этом он не рассказал, в чем будет состоять роль Германии в переговорном процессе, и отметил что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и бундестага.
Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москвасказал Мерц, которого цитирует РИА Новости
Канцлер ФРГ также упомянул, что Германия "вносит свой вклад" в вопросе предоставления Украине средств ПВО. Однако никаких деталей по этой теме Мерц не привел.