Мерц: Украина с партнерами, а не РФ будут решать вопрос о гарантиях безопасности

Мерц предложил вести переговоры по Украине без участия России Мерц: Украина с партнерами, а не РФ будут решать вопрос о гарантиях безопасности

Москва14 июл Вести.Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности будет решаться Киевом и его партнерами без участия Москвы в переговорном процессе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

При этом он не рассказал, в чем будет состоять роль Германии в переговорном процессе, и отметил что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и бундестага.

Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва сказал Мерц, которого цитирует РИА Новости

Канцлер ФРГ также упомянул, что Германия "вносит свой вклад" в вопросе предоставления Украине средств ПВО. Однако никаких деталей по этой теме Мерц не привел.