Песков отметил, что заявление лидеров "евротройки" противоречит само себе

Песков указал на противоречия в заявлении Франции, Британии и Германии по Киеву Песков отметил, что заявление лидеров "евротройки" противоречит само себе

Москва8 июн Вести.Совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании по Украине говорит о противоречивости позиции европейских властей, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, британский премьер Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон говорят о ключевых условиях достижения мира на Украине, участии Евросоюза и США в переговорном процессе, но при этом одновременно заявляют об увеличении производства дальнобойного оружия для киевского режима.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция России была уже озвучена Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в то время как действия киевского режима ведут к серьезному затруднению переговорного процесса.

В нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима — террористических, преступных, направленных против детей — очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться сказал Песков

Ранее Стармер, Макрон и Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, итогом которых стало совместное заявление европейских лидеров.