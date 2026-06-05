В Кремле заявили, что РФ не идеализировала статус США на переговорах по Украине Песков: РФ не идеализировала роль США в украинском урегулировании

Москва5 июн Вести.Москва никогда не идеализировала роль Вашингтона в урегулировании конфликта с Украиной, для РФ самым важным остаются национальные интересы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, изменился ли статус США в украинском урегулировании после заявлений про антироссийские санкции и поддержку Киева, Песков сказал, что власти РФ "никогда не идеализировали статус Соединенных Штатов". Он подчеркнул, что американское оружие продолжает поставляться на Украину.

Идеализацией мы никогда не занимаемся. Для нас, при всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам, для нас главное – наши национальные интересы цитирует ТАСС Пескова

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что при реальных стараниях США украинский конфликт уже давно бы завершился. По словам главы МИД, Вашингтон может быть заинтересован в продолжении боевых действий на Украине, поскольку это позволяет ему ослаблять позиции России и Китая на мировых рынках.