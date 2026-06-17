Москва17 июн Вести.Западные лидеры, собравшиеся на саммит "Группы семи" во французском Эвиане, фактически закрепили за собой статус политических банкротов из-за крутого падения уровня доверия среди сограждан. Такое мнение высказал журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews.

Он охарактеризовал собрание "Большой семерки" как съезд аутсайдеров, так как практически все его европейские участники переживают сильный политический кризис.

В частности, Эрвуэ указал на рекордное падение популярности британского премьер-министра Кира Стармера и низкие рейтинги доверия населения у немецкого правительства, состав которого "вызывает презрение" у многих граждан ФРГ.

По оценке журналиста, президент Франции Эммануэль Макрон находится уже на исходе своего мандата и потерял былой политический авторитет. Помимо того, позиции премьер-министра Италии Джорджы Мелони ослабли, а рейтинг доверия жителей Канады к премьеру страны Джастину Трюдо упал на восемь процентов в социологических опросах.

Ранее президент России Владимир Путин высказал недоумение в связи с тем, что группу государств G7 называют "Большой семеркой".