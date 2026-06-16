Ирландский журналист раскритиковал присутствие Зеленского на саммите G7 Журналист Боуз раскритиковал участие Зеленского в саммите "Большой семерки"

Москва16 июн Вести.Журналист из Ирландии Чей Боуз выступил с критикой присутствия главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите "Большой семерки" (G7) во Франции.

Боуз задался вопросом, что на саммите делает "диктатор страны, у которой нет экономики".

Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в "Большую семерку"? Когда Украина, не входящая в ЕС, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса союза? Ответ: когда она начала убивать русских написал журналист в соцсети Х

Ранее издание Politico написало, что саммит "Большой семерки", проходящий в городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня, станет самым напряженным за последние годы.