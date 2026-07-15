В Польше отработали три сценария применения ЗРК Patriot против Су-35С

В Варшаве раскрыли три сценария атаки Patriot на российский Су-35С В Польше отработали три сценария применения ЗРК Patriot против Су-35С

Москва15 июл Вести.Три сценария воздушного боя американского зенитно-ракетного комплекса Patriot против Су-35С отработали в Польше. Польские эксперты смоделировали три вероятных сценария применения ракет против российского истребителя на дистанциях 44, 64 и 207 километров. Последняя считается предельной для американской системы ПВО.

Самым неблагоприятным и сложным для ПВО польские эксперты назвали "сценарий C", отмечает Telegram-канал "Военная хроника". Этот сценарий предполагает стрельбу вдогонку по летящему самолету или в условиях предельных перегрузок для ракеты прямо после старта. "Сценарий B" предполагает фланговый перехват на дистанции до 64 километров. В таких случая истребитель и ракета движутся параллельными курсами, ракете ПВО приходится тратить свою кинетическую энергию на сложные маневры.

Наиболее предпочтительным является "сценарий A", отметили польские военные эксперты. В этом случае ракета-перехватчик направляется навстречу к цели по наиболее выгодной с точки зрения сохранения энергии траектории – баллистической.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск ответил на вопрос об отправке пяти дополнительных ракет комплекса Patriot Киеву. Он заверил, что Варшава пока не планирует помощь такого типа для Украины.

Поставки противоракет на Украину вызвали в Польше громкий скандал. Министр польской обороны Владислав Косиняк-Камыш был вынужден рассекретить данные о таких поставках. По данным военного ведомства Польши, на Украину из Польши были поставлены "от трех до девяти" противоракет.