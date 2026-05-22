Министр обороны Косиняк-Камыш: первые три F-35 прилетят в Ласку в пятницу

Москва22 мая Вести.В пятницу, 22 мая, В Польшу прилетят первые три истребителя пятого поколения F-35, собранных американской компанией Lockheed Martin. Их приземление ожидается на польской базе ВВС в Ласке.

Об этом журналистам рассказал польский министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Сегодня около 18.00 первые три самолета F-35 доберутся до Польши, до нашей базы в Ласке сообщил он

Польша заказала 32 самолета F-35А. Это модернизированный для Варшавы Lightning ("Молния"), который в Польше после всенародного обсуждения назвали Husarz (Гусар"). Истребители будут базироваться на авиабазе в Ласке, где сейчас размещены польские F-16. Затем истребители направят на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где до недавнего времени обслуживались стоявшие на вооружении ВВС Польши советские Су-22.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перебросить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военных. Варшава собирается за свой счет построить военный городок для размещения этих военнослужащих США и их семей. Об этом заявил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский в интервью газете The Wall Street Journal.