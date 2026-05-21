В Польшу массово перебрасывают санитарную авиацию после удара по Украине В польском Жешуве замечено необычно большое количество санитарных самолетов

Москва21 мая Вести.В аэропорту польского города Жешув наблюдается необычно высокая активность самолетов санитарной авиации. Об это сообщает "Военная хроника" в своем канале в мессенджере MAX. По мнению издания, идет срочная эвакуация большого количества раненых с Украины.

В частности, в Жешуве замечен немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, а также польский реанимационный самолет Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783 скандинавской авиакомпании SAS.

Куда именно в тыловые районы противника и насколько результативно прилетело российское высокоточное оружие, что для эвакуации понадобилось сразу несколько дефицитных медицинских самолетов, пока неизвестно добавляет издание

16 мая оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и ракетные войска РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используют боевики ВСУ. Также были уничтожены цеха по сборке украинских беспилотников.

Через два дня был нанесен аналогичный удар.